Akanji, l’Inter ci pensa a zero. La Juventus però si potrebbe inserire

Per Manuel Akanji i nerazzurri potrebbero attendere la fine del suo contratto con il Borussia Dortmund. Attenzione alla Juventus che potrebbe inserirsi

Manuel Akanji potrebbe non accasarsi all’Inter in questa sessione di mercato, bensì in quella tra un anno. I nerazzurri starebbero tracciando il terreno per poter arrivare al giocatore del Borussia Dortmund tra un anno, così da averlo in rosa nella stagione 2023-2024.

Il calciatore arriverebbe a zero dal Borussia Dortmund, che adesso chiede almeno 10 milioni di euro per poterlo lasciare partire. Negli scorsi giorni si è parlato di un possibile rinnovo con prestito proprio ai nerazzurri, ma per ora sono soltanto voci che non trovano fondamento.

Attenzione alla Juventus

Nel caso in cui il calciatore dovesse andare a scadenza, anche la Juventus potrebbe inserirsi per acquistarlo. I bianconeri sono sempre attenti sul mercato e un trasferimento a zero di un difensore così forte potrebbe essere un colpo da 90.

Il giocatore è ancora relativamente giovane, classe ’95, ma preoccupano le condizioni fisiche visto che il giocatore ha saltato ben 36 partite da quando è un giocatore del Borussia Dortmund. Inoltre, c’è da monitorare l’inserimento last minute del Leicester che dopo aver venduto Wesley Fofana al Chelsea potrebbe buttarsi proprio sullo svizzero per sostituirlo.

L’Inter, dunque, potrebbe dover guardare altrove. Intanto si avvicina sempre più l’ingaggio di Francesco Acerbi in prestito dalla Lazio, con cui i nerazzurri potrebbero completare il mercato in entrata e il reparto difensivo. Il giocatore biancoceleste è ai margini del progetto capitolino e una sua cessione sembra ormai cosa sicura.