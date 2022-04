Alba Parietti, nuova love-story? Avvistata in dolce compagnia

Da quanto emerso dal settimanale Gente, Alba Parietti avrebbe un nuovo amore. Dopo 8 anni da single, la nota showgirl avrebbe ritrovato l’amore al fianco di un uomo totalmente estraneo al mondo della televisione.

NUOVO AMORE? – Senza mai alcun problema, la Parietti ha sempre parlato anche della sua vita privata. L’ex opinioniste de L’Isola dei Famosi si è sempre detta single, ma qualcosa sembrerebbe esser cambiato.

Agli amanti del gossip non è affatto sfuggito il comportamento di Alba durante le ultime interviste. Alla domanda sulla sua vita sentimentale, la Parietti ha iniziato a mostrare un certo imbarazzo.

Dietro il cambiamento della showgirl potrebbe esserci un nuovo amore. Dalle foto pubblicate dal settimanale Gente, un uomo avrebbe fatto breccia nel cuore della donna. Gli scatti in questione, infatti, mostrano i due scambiarsi tenere effusioni.

La coppia è stata paparazzata a Bigliano, paese vicino Milano, dove la showgirl attualmente vive. Da quanto scoperto dal magazine, l’uomo al fianco ad Alba Parietti si chiama Fabio. Non si sa nulla di lui, se non che sia totalmente estraneo al mondo dello spettacolo. Riguardo quanto pubblicato nell’ultimo numero di Gente, non è ancora giunto alcun commento da parte dei diretti interessati. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.