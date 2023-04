Alena Seredova, risponde alle critiche sui social: “Siamo proprio lontani dalla realtà”

Alena Seredova, ex moglie di Ginaluigi Buffon e modella, nelle ultime ore ha dovuto rispondere ad alcune provocazioni di haters sui social. Non è la prima volta che accade una cosa del genere a vip e personaggi dello spettacolo. Ecco, dunque, cosa è accaduto e come ha risposto la donna.

Alena Seredova risponde agli haters

La modella ha deciso di aprire un box su Instagram per rispondere alle domande dei follower, quando ad un tratto le è capitato di leggere questa domanda: “È vero che appena arrivata a Milano facevi la escort?”. Alena ha risposto con tutta l’eleganza e la calma che la contraddistinguono: “Qui siamo proprio lontani dalla realtà. Posso proprio a testa alta dire che ho sempre fatto l’amore gratis e con chi volevo io”.

Successivamente, però, la donna ha voluto indagare su questa domanda in particolare e ha scoperto che non era la prima volta che questo utente in questione facesse delle insinuazioni del genere: “Ho letto questa domanda e sono andata un po’ a vedere se già in passato mi hai scritto qualcosa di simile e sì. Diciamo che non azzecchi proprio la verità. Però, tanto, penso che qualsiasi cosa io dica, tu avrai la tua idea, perciò non cambierà nulla”.

Alla fine, Alena ha continuato a rispondere alle domande e un utente le ha scritto che, nonostante la bella famiglia che si è creata, non le sembra molto felice. Effettivamente, la vita della modella ha avuto alti e bassi: la showgirl ceca ha avuto una lunga storia d’amore con il calciatore Gianluigi Buffon e dal quale ha avuto due figli, Louis Thomas e David Lee. Tuttavia, la storia è finita in modo burrascoso e Alena ha ritrovato la serenità con il nuovo compagno, Alessandro Nasi, con il quale fa coppia fissa da otto anni.

La coppia, inoltre, ha avuto una bambina, Vivienne, nata il 19 maggio 2020. La coppia dovrebbe convolare a nozze proprio il prossimo giugno con una cerimonia a Noto, in Sicilia. L’organizzazione dell’evento è stata affidata ad Alessandra Grillo e l’abito bianco sarebbe già stato scelto.