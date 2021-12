Alessandra Mastronardi, ecco com’è cambiata nel tempo l’attrice de “I Cesaroni”

Alessandra Mastronardi ha fatto molta strada nel cinema partendo da alcune fiction italiane quando era più giovane. In molti, infatti, la ricorderanno come Eva nella serie I Cesaroni con Claudio Amendola. Tuttavia, ad oggi l’attrice è parecchio cambiata e ha collezionato diversi successi.

Il cambiamento della Mastronardi

L’attrice è nata a Napoli nel 1986 ma sin da piccola ha vissuto a Roma con la famiglia. Si è diplomata al liceo classico e successivamente laureata in Lettere e Filosofia all’Università Sapienza di Roma. Tuttavia, non ha proseguito con gli studi universitari ma si è lanciata nel mondo dello spettacolo e della recitazione.

La sua prima esperienza in tv, infatti, risale al 1998 quando partecipò, seppur con un piccolo ruolo, in Amico mio 2. Il vero successo, però, è arrivato con la serie I Cesaroni e il ruolo di Eva Cudicini. Da lì la sua carriera è esplosa facendola diventare quella che è oggi. Nel 2011, è stata notata da Woody Allen che l’ha fortemente voluta nel suo film To Rome with Love. Nel 2021 è convolata a nozze con il fidanzato Ross McCall.

Carla – Un omaggio alla grande ballerina

In queste settimane, Alessandra Mastronardi è tornata alla ribalta con il film su Carla Fracci, nel quale lei interpreta proprio la grande etoile. Il film ha avuto un enorme successo, tra critiche ed elogi e l’attrice ha dichiarato che per lei si è trattata di una grandissima occasione.

Bellezza naturale

La Mastronardi vanta una bellezza naturale e acqua e sapone. Infatti, è stata scelta come ambassador da Chanel e segue dalle prime file le sfilate più apprezzate al mondo. Nel 2019, inoltre, l’attrice ha avuto il ruolo di madrina al Festival del Cinema di Venezia e ha incantato tutti con il suo stile e i suoi look. Per vedere le foto, cliccate qui.