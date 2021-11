Alex Belli, pesanti insinuazioni dell’ex Mila Suarez: è bisessuale?

Nelle ultime settimane sta facendo molto discutere Alex Belli, attuale concorrente della sesta edizione del GF Vip. Tra gli attacchi che sono stati fatti all’attore, non è passato inosservato quello fatto da Mila Suarez, ex di Alex.

È BISESSUALE? – Nonostante la diffida ricevuta dall’ex volto di CentoVetrine, la Suarez ha deciso comunque di parlare del gieffino. Riguardo al suo ex compagno, Mila ha rivolto una pesante insinuazione che ha fatto il giro dei social.

Nelle sue IG Stories, l’ex gieffina ha condiviso la conversazione avuta con una sua follower. L’argomento di discussione? Proprio Alex Belli: “Amore ma è vero che è gay o bisex e si fa le scop*te con gli uomini?”. A questa domanda, la donna non ha voluto rispondere.

Sebbene da parte di Mila ci sia stato il silenzio, lo screen ha ovviamente fatto il giro del web. In molti, infatti, si è insinuato il dubbio che nel non rispondere, la Suarez abbia voluto far intendere che le voci siano vere. Come reagirà Alex una volta uscito dalla casa?

In attesa della risposta di Belli, a diffidare la modella su quanto insinuato è stato lo staff dell’attore. Nonostante ciò, Mila ha continuato a scagliarsi contro l’ex, parlando anche del suo matrimonio con Delia Duran. Secondo la donna, infatti, si tratta di un matrimonio finto. I due, infatti, sarebbero sposati solo in modo religioso, senza alcuna valenza dal punto di vista civile. La Suarez ha concluso affermando che l’unico scopo di Alex Belli è quello di far parlare di sé.