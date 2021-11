Arisa, foto super sensuale: scatta la censura su Instagram

Per annunciare l’uscita del suo ultimo singolo, Altalene, Arisa ha pubblicato un inaspettato scatto. Ad attirare l’attenzione degli utenti di Instagram non è stata la notizia della nuova canzone, ma il look esibito per l’occasione. Lo scatto, però, non è sfuggito nemmeno al social, tanto da essere censurato.

LA CENSURA SU INSTAGRAM – Nel corso della sua carriera, Arisa ha cambiato svariati tagli e colori. Il suo ultimo hair look, come mostrato anche dall’immagine, è un caschetto biondo. Ad attirare l’attenzione, però, non è stato il nuovo taglio, ma l’outfit sfoggiato.

Nella foto incriminata la cantante ha indossato un body in maglia a costine giallo, dal quale si intravede il seno. Nel tentativo di non incappare nella censura, l’ex insegnante di Amici ha optato per il nastro adesivo tagliato a formare una X strategica sullo specchio.

Nonostante il tentativo della cantante, Instagram non ha sorvolato. Il social network ha cancellato l’immagine. Al posto della foto, appare la scritta: “Spiacenti, questa pagina non è disponibile. È possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la pagina sia stata rimossa”.

Da tempo un’icona di body positive, la cantante ha sempre promosso il messaggio dell’accettazione e l’amore per se stessi. A confermare ciò è stata la risposta dell’artista a tutte le critiche ricevute: “Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma… Mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio”.

Per vedere lo scatto, clicca qui.