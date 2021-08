Alex Belli preoccupato per il suo matrimonio con Delia

Ci sono i primi problemi tra Alex Belli e Delia Duran. L’attore ha pubblicato con il giornale settimanale ”Di Più” una lettera invitando l’attuale moglie a non rovinare il loro matrimonio. Anche perché sembravano sempre più perfetti insieme.

LE CONFESSIONI DI ALEX BELLI – Stando a quanto riporta Alex Belli, Delia Duran è troppo possessiva e gelosa. La ragazza, che ricordiamolo aveva partecipato a ”Temptation Island Vip” controlla di continuo il cellulare dell’ex attore. Inoltre guarda sempre nelle tasche delle giacche di suo marito. Insomma le manca la fiducia.

Inoltre Alex Belli ha raccontato un episodio di recente che lo ha lasciato molto turbato. Prima di partire per le vacanze era andato a comprare una giacca leggera di lino, ma era un po’ larga e l’ha fatta stringere.

La commessa così gli ha dato il suo numero di cellulare, così l’avrebbe potuta chiamare prima di andare a riprendere la giacca. Delia Duran ha trovato il numero della commessa e ha provato ad avere notizie di lei sui social network, l’ha addirittura contattata fingendosi Alex per sapere se ci fosse qualcosa di sentimentale tra i due.

Belli si è sentito così in imbarazzo che ha deciso di non andare a prendere la giacca. Nella lettera l’attore si è così sfogato: “Delia, che bisogno hai di spiarmi? Con te sono un libro aperto. Mi sento continuamente messo sotto esame, come se dovessi sempre giustificarmi, e questo potrebbe scalfire il nostro amore. Non voglio correre questo pericolo. Io sono tuo e di nessun’altra. Non roviniamo tutto, non mettiamo in pericolo il nostro matrimonio per queste sciocchezze, queste tue paure senza senso” .