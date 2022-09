Alfonso Signorini, inaspettato aneddoto su Maria De Filippi: “Ecco cosa mi dice sempre”

Mancano poche settimane all’inizio della nuova edizione del GF Vip e al ritorno di Alfonso Signorini, nuovamente al timone della conduzione del reality. Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, il conduttore si è lasciato sfuggire inaspettati aneddoti e retroscena.

“Ecco cosa mi dice Maria De Filippi” – A dispetto degli scorsi anni, questa volta Signorini ha deciso di mantenere un certo mistero sui 24 vipponi che entreranno nella casa più spiata d’Italia. A parte pochissimi nomi, il resto verrà svelato durante le prime due puntate della nuova edizione.

Oramai da 20 anni sul piccolo schermo, ad Alfonso Signorini è stato chiesto il suo segreto per rimanere sempre sulla cresta dell’onda. Davanti a questa domanda, il direttore di Chi ha tirato in mezzo Maria De Filippi:

“Come mi dice sempre Maria De Filippi: ‘Fare tv è come andare in bici, più la fai e più è facile’, naturalmente con tutti i rischi annessi e connessi”.

INASPETTATO RETROSCENA CON LA BRUGANELLI – Ad accompagnare Signorini nel corso delle puntate ci saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Al contrario di quanto affermato nei mesi scorsi, ossia che non avrebbe più fatto l’opinionista, la moglie di Paolo Bonolis sarà nuovamente presente al GF Vip.

Riguardo a quanto affermato dalla Bruganelli in passato, il conduttore ha svelato che:“Quando glielo ho chiesto non ha avuto tentennamenti. Mi aspettavo che accettasse, non mi ha mai detto di non volerlo fare”.