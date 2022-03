Allegri fuori, Klopp o Zidane al suo posto

Massimiliano Allegri non convince l’opinione pubblica, nonostante la vittoria risicata contro lo Spezia che avvicina il Napoli

La Juventus continua a soffrire, ma lo fa vincendo. Vincendo come Allegri sa fare, con quel “horto muso” di cui ha fatto un marchio di fabbrica. Brutta, a larghi tratti disattenta ma che vince. Questa è la Juve vista contro lo Spezia, che si è vista contro tante polemiche.

Polemiche che lasciano il tempo che trovano, visto che i bianconeri continuano a soffrire per gli infortuni. Gli impegni sono tanti e la squadra è limitata, con troppi giocatori stanchi e tante partite ancora da giocare. Il lavoro di Allegri si vede e, per quello che può fare, sta dando i suoi frutti. Il quarto posto è consolidato e ci si avvicina al Napoli. C’è però chi non è d’accordo con il tenere il tecnico livornese sulla panchina più blasonata di Torino.

Lo vogliono fuori

Ne hanno parlato a ‘Radio radio” Massimo Franchi e Tony Damascelli. Per loro Allegri non sarebbe più lo stesso degli scudetti. Franchi ha affermato: “Allegri ha sempre parlato con i risultati, è il miglior allenatore italiano. Poi c’è Conte, ma in Europa è un disastro. Se i tifosi ne vogliono uno più bravo, i nomi sono quelli di Klopp o Zidane. La Juve è in grado di prenderli? Non credo”.

Damascelli poi rilancia: “Ci sono allenatori che vincono gli Scudetti, ma non passano alla storia per quello che lasciano. Sarri, per il momento, ha vinto di più, a livello internazionale, di Allegri, se la mettiamo sul piano dei risultati e anche del gioco. Il problema di Allegri è chiaro ed evidente: non è più quello che ha vinto gli Scudetti, ha poche idee e confuse”.