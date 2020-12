Alvino: “Milik vuole andar via a parametro zero. Ha già chiuso con la Juve”

Il centravanti polacco andrà via in estate. Torino la probabile destinazione

Il futuro di Arek Milik è già scritto. Il centravanti polacco è in rotta con il Napoli e non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021, lasciando gli azzurri a parametro zero nella prossima estate.

Nell’ultima sessione di mercato Milik è stato vicinissimo alla Roma, sostenendo addirittura le visite mediche, ma il mancato accordo tra i giallorossi e De Laurentiis ha fatto naufragare l’affare.

Da quel momento il giocatore è finito ai margini del progetto azzurro, si allena ma non figura tra i convocati, situazione che potrebbe costargli la mancata convocazione per gli Europei 2021.

Sul futuro di Milik si è espresso nelle ultime ore Carlo Alvino, giornalista che segue da vicino le vicende in casa azzurra. Ecco quanto dichiarato a Canale 8 (trascrizione Tuttonapoli):

“Voglio pensare male ed andare all’inferno, Milik ha già chiuso con la Juventus a parametro zero e perciò vuole andar via a scadenza. Provocazione? C’è già una vertenza col Napoli per una pubblicità in Polonia che non è consentita nel contratto, pure un certo utilizzo dei social”.