Juventus, idea Llorente per l’attacco: l’attaccante lascerà il Napoli

La Juventus cerca rinforzi nel reparto avanzato in vista di gennaio, Pirlo al momento dispone soltanto di Alvaro Morata come vero centravanti e vorrebbe un elemento in grado di permettere allo spagnolo di tirare il fiato.

La società sta valutando opzioni a basso costo dato che i maggiori investimenti saranno fatti in mediana e sulle corsie esterne, zone in cui mancano numericamente giocatori e alternative di livello.

Stando a quanto riporta Tuttosport, l’ultima idea in casa Juventus sarebbe quella di riportare a Torino Fernando Llorente, 35enne centravanti che lascerà il Napoli nel mercato di gennaio.

Lo spagnolo vive da separato in casa, Gattuso non l’ha mai preso in considerazione e, in virtù del contratto in scadenza nel 2021, saluterà i partenopei per iniziare una nuova avventura.

In bianconero Llorente ritroverebbe l’amico Morata e fungerebbe da uomo spogliatoio, mettendosi a disposizione in caso di necessità senza pretendere il posto da titolare. Al momento, però, si tratta di una semplice ipotesi, vedremo nei prossimi giorni se l’interesse si tramuterà in trattativa.