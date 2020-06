Amadeus: la prima uscita con Giovanna e il piccolo José

Con la fine del lockdown sono state molte, le famiglie, che hanno deciso di concedersi un’uscita all’aria aperta. Tra queste c’è Amadeus e Giovanna Civitillo che, come mostrato sui social, si sono concessi un’uscita insieme al piccolo José.

LA PRIMA USCITA DOPO IL LOCKDOWN – Dal loro profilo di coppia, i due hanno voluto condividere con i fan la loro prima uscita dopo la quarantena. Sebbene abbiano scelto di stare in un luogo all’aperto, ossia in spiaggia, i tre hanno comunque voluto indossare la mascherina.

La coppia, però, non era sola. Insieme ai due, infatti, c’è il figlio José di 11 anni, nato dall’amore tra il presentatore e la Civitillo che è sempre al suo fianco. Giovanna e il piccolo José, infatti, sono stati presenti a ogni serata della settimana di Sanremo. Sicuramente, la Citivillo sosterrà il marito anche alla prossima edizione di Sanremo. Infatti, Amadeus sarà per la seconda volta al timone della conduzione del Festival, come mostrato anche dallo scatto del manager Lucio Presta. Nella foto in questione, si vede il presentatore intento a studiare le scenografie, al suo lo scenografo Gaetano Castelli e al regista Stefano Vicario.

LA STORIA D’AMORE CON GIOVANNA – Nella foto mostrata su Instagram, traspare il grande amore che da anni lega Amadeus e Giovanna. La coppia ha detto per la seconda volta “si”, arrivato dopo dieci anni dalle loro prime nozze, avvenute nel 2009 con rito civile.

Il loro è un amore nato davanti le telecamere di L’Eredità, dove Giovanna con il suo sensuale ballo ha stregato il marito. Da quel momento, i due non si sono più divisi. Nel 2009, oltre al loro primo matrimonio, è nato il frutto del loro amore: José.

