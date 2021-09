Amedeo Goria ha allungato le mani su Ainett: le critiche del web

Che a Amedeo Goria piacciano le donne non è una di certo una novità! Sembra che la notte scorsa abbia provato a fare dei gratini ad Ainett Stephen, la quale non avrebbe gradito il gesto.

La showgirl ha parlato con Francesca Cipriani e ha lasciato intendere che Amedeo abbia allungato le mani in modo per niente rispettoso nei suoi confronti. “Ma la notte allunga le mani? Ti allunga le mani?” ha dichiarato la Cipriani.

LA SITUAZIONE SENTIMENTALE DI AMEDEO GORIA – Ricordiamo che Amedeo Goria è entrato nella casa essendo fidanzato, ma ha dichiarato di entrare da single, nonostante avesse una frequentazione con Vera Miales. “Le ho detto che entro da single, spero lo accetti”, ha infatti dichiarato il noto giornalista.

La compagna nel frattempo ha continuato a dichiararsi gelosa e a manifestare questa sua sofferenza. In tutto ciò anche l’account Twitter del Grande Fratello Vip aveva scritto di ciò che era successo, per poi cancellare il post, si è trattato di un’auto-censura? La polemica nel frattempo è nata anche sui social.

In molti hanno criticato il gesto fatto da Amedeo Goria, il quale per ora non ha commentato né si è giustificato circa la vicenda che lo ha visto protagonista. Staremo a vedere come si metteranno le cose con Ainett e se la ragazza deciderà di dirgli che i suoi atteggiamenti lo infastidiscono.