Ametrano: “Spalletti potrebbe sacrificare Zielinski contro l’Udinese”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’allenatore Raffaele Ametrano in cui ha parlato del Napoli e della partita che gli azzurri affronteranno durante la prossima gara del campionato di Serie A.

“Il mister Spalletti è molto capace ma se dovesse giocare a 3 a centrocampo credo che il sacrificato sarebbe Zielinski“.

“Giocando contro una squadra molto fisica bisogna mettere in campo un po’ di forza per poi far prevalere la grande tecnica che il Napoli possiede in avanti. Mi aspetto una gara in cui il Napoli possa rinforzare il centrocampo“.

È quindi possibile che Luciano Spalletti decida di non far giocare Piotr Zielinski e di schierare a centrocampo tre calciatori.

Ametrano ha infine dichiarato: “La tattica è importante ma poi ovviamente l’atteggiamento e il cuore fanno la differenza“.