Amici 20: Alessandra Celentano aveva già incontrato Rosa prima del talent

Oltre all’innegabile talento degli allievi e alle esibizioni, ad appassionare il pubblico di Amici sono anche le dinamiche che si creano tra i concorrenti o tra quest’ultimi e gli insegnanti. In questa ventesima edizione del talent, infatti, è stato spesso al centro dell’attenzione il rapporto che Alessandra Celentano, insegnante di danza classica, aveva instaurato con Martina Miliddi e Rosa Di Grazia, ex ballerine di Lorella Cuccarini. Da quanto emerso sui social, sembrerebbe che la Celentano avesse già conosciuto una delle due allieve della Cuccarini.

LA FOTO DEL PASSATO – Come visto anche nelle precedenti edizioni del talent, la Celentano è stata spesso criticata per il suo modo di fare. A far finire l’insegnante al centro delle polemiche sono sempre stati i suoi giudizi verso gli allievi che, secondo lei, non meritavano il serale o il posto all’interno dell’ambita scuola.

In quest’ultima edizione, a finire spesso al centro dell’attenzione, infatti, sono stati i battibecchi tra Alessandra e la ballerina Rosa. Soprattutto durante il serale, non sono mancati i guanti di sfida da parte della maestra, volendo mettere a confronto la Di Grazia con Serena, la sua allieva. Il motivo? Fin dal pomeridiano, la Celentano ha sempre sostenuto che Rosa non fosse idonea per la scuola. Tutto ciò ha sempre portato a dividere il popolo del web.

Da quanto emerso recentemente sul web, però, le due protagoniste del talent si sono conosciute ancor prima del programma. Sui social è stata infatti condivisa una foto che mostra una giovanissima e sorridente Rosa al fianco della Celentano, sicuramente durante uno stage.

Questa, però, non sarebbe la prima volta che un’insegnante della trasmissione e degli allievi si sono già visti durante uno stage. Ad esempio, sempre sui social, è spuntata anche l’immagine di una giovane Serena Marchese, ex allieva della Celentano, presente ad un corso di danza della sua ex insegnante.