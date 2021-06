Anna Tatangelo, le inaspettate parole per l’ex: “Lo ringrazierò sempre”

In occasione del lancio del suo nuovo progetto, Annazero, Anna Tatangelo è stata ospite nello studio a Domenica In. Nel salottino televisivo di Rai 1, l’artista ha voluto ripercorrere la sua vita, la sua carriera, svelando anche i suoi progetti futuri.

“Lo ringrazierò sempre” – Ai microfoni della trasmissione di Mara Venier, la Tatangelo ha iniziato a parlare del suo debutto nel mondo della musica. Poco più che adolescente, l’artista ha preso parte al Festival di Sanremo. L’esperienza sull’Ariston e i suoi primi anni di carriera non sono stati per nulla facili per la cantante, soprattutto, per le feroci critiche da parte della stampa:

“A quell’epoca ero arrabbiata con il mondo. Oggi gli hater sono sui social, allora erano una parte del giornalismo. Mi sentivo sola, ero piccola. Volevo dimostrare di essere all’altezza di tutto. Non volevo dare la soddisfazione di dire che stavo male per certe cose”.

Nonostante gli ostacoli incontrati lungo il suo cammino, la donna ha però ammesso: “Rifarei tutto, dall’inizio alla fine. La cosa positiva è che sono ancora giovane e ho tanta esperienza, ho le spalle larghe”.

Tra i temi trattati durante la sua intervista, non è mancato l’amore. Riguardo la sua attuale vita sentimentale, l’artista ha fatto ben capire che non c’è nessuno di speciale nella sua vita. Per quindici anni, però, il cuore di Anna Tatangelo è stato occupato da Gigi D’Alessio. Dalla loro vera e forte storia d’amore è nato Andrea. Riguardo proprio all’ex compagno, la cantante ha inaspettatamente rivolto delle bellissime parole: “Ringrazierò sempre Gigi perché con lui sono cresciuta e ho avuto un figlio. Andrea è la mia grande stabilità, mi fa riscoprire una forza anche in quei momenti in cui dico ‘non ce la posso fare”.