Amici 20, duro sfogo di Sangiovanni: “Il mio successo non è merito di Giulia”

Dopo il successo di Amici 20, per Sangiovanni e Giulia Stabile si sono aperte le porte del mondo del lavoro e della fama. I due giovani ragazzi vivono la loro vita e storia d’amore velocemente rispetto ad altri ragazzi della loro età, per questo motivo, ogni tanto si è costretti a mettere delle cose in chiaro. Sono tante, infatti, le persone che accusano il cantante di aver fatto successo grazie alla sua fidanzata, soprattutto all’interno del talent show.

IL DURO SFOGO DI SANGIOVANNI – Non potendone più di leggere queste accuse gratuite nei suoi confronti, il cantante ha deciso di lasciarsi andare ad un duro sfogo su Instagram per mettere definitivamente la parola “fine” a queste dicerie. Qui vi riportiamo degli estratti direttamente dal blog Bitccy.it.

“Io e Giulia abbiamo vissuto dentro a quel programma e a quel contesto insieme, vicini, perché abbiamo iniziato a provare un sentimento. Non ci saremmo aspettati tutto quello che poi è venuto dopo. Abbiamo vissuto insieme perché io facevo del bene a lei e lei faceva del bene a me, ma Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Quindi io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni” ha esordito il giovane cantante sul social.

“Non perché non lo siamo realmente ma perché prima di tutto siamo due artisti. Vedo che voi, invece di stare attaccati alla musica e alla danza, di stare attaccati all’arte e all’umanità delle persone, siete sempre attaccati a questo ca**o di gossip infinito. Perché non vi appassionate alla musica o alla danza e parlate di cose che non esistono? Perché non pensate che io e lei abbiamo la nostra privacy? È vero che siamo stati in tv, ma siamo due ragazzi normali, siamo umani e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy e la nostra intimità“ ha continuato.

IL SUCCESSO NON È MERITO DI GIULIA – Il cantante ha inoltre voluto far chiarezza sulla questione del suo successo. Diverse volte, infatti, ha ricevuto delle accuse in merito alla sua musica e spesso gli è stato detto che la sua fama è merito della sua fidanzata, vincitrice del talent show. A questo proposito, il giovane ha deciso di mettere le cose in chiaro con la speranza di non leggere mai più determinate accuse.

“Basta volersi sempre intromettere e insistere, pensando di sapere cose che non sapete. Tante persone sono arrivate a dire che dovrei esporre la mia cosa con Giulia, dovrei farla vedere perché è quello che mi ha portato al successo. Uno: non ho fatto successo perché il successo è altro, due: io ho raccontato e cantato di quello che vivo. L’ho fatto io. Come fate a dire che se le mie canzoni spaccano è grazie a lei che è entrata nella mia vita?” ha detto il cantante.

“Quindi ‘Tutta la notte’ che ha fatto due platini, che ho scritto a inizio agosto dell’anno scorso quando non conoscevo Giulia…come ve lo spiegate questo fenomeno? Dovrei ringraziare la persona che mi è stata accanto quando l’ho scritta? Perché se un altro artista spacca con una canzone d’amore è un grande, è fortissimo, mentre quando scrivo io una canzone che parla di una cosa che vivo io, sono fortunato ed è merito di quella persona se è nata una bella canzone? Con questo non voglio sminuire Giulia che è una grandissima persona e una grandissima artista, lo fate voi quando parlate della sua storia d’amore“ ha concluso. Insomma, questa volta Sangiovanni ci è andato giù pesante e spera di non dover parlare mai più di questi argomenti.