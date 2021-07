Amici 20, Giulia e Sangiovanni nel cast di Pechino Express?

Giulia Stabile e Sangiovanni sono la coppia del momento. I due si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi, si sono innamorati e grazie al loro talento hanno trionfato rispettivamente nelle loro categorie. La coppia, però, potrebbe essere pronta ad una nuova avventura.

I DUE FIDANZATI A PECHINO EXPRESS? – La coppia ha sempre dichiarato di essere avventurosa ed è per questo che sta girando voce di un possibile coinvolgimento dei due a Pechino Express. Per ragioni di marketing, il programma si chiamerà Peking Express e dovrebbe andare in onda nel 2022.

Purtroppo il programma ha subito delle modifiche a causa della pandemia che ha bloccato un po’ tutte le attività, compresi questi reality. Si ipotizzava un ritorno nel 2021, precisamente verso il mese di novembre ma in realtà la nuova stagione non è mai andata in onda.

Le coppie che parteciperanno alla nuova edizione saranno sei e tra queste forse anche Sangiovanni e Giulia Stabile; tuttavia, al momento non si hanno conferme. Per quanto riguarda la conduzione, anche in questo caso ci sono delle novità.

NUOVI CONDUTTORI? – Girava voce di una possibile conduzione da parte di Frank Matano e Alessandro Cattelan, tuttavia, a quanto pare tornerà a Costantino della Gherardesca. Infatti, quest’ultimo ha commentato: “Sarò alla conduzione di Pechino Express anche nella prossima edizione, non vado da nessuna parte”. Inoltre, potrebbe essere accompagnato da una donna: al momento, i nomi più gettonati sono Katia Follesa e Lodovica Comello.