Amici 20, la sorpresa di Giulia Stabile per Sangiovanni: ”Grazie, nessuno mi hai mai fatto una cosa del genere”

Il feeling che è nato tra la ballerina Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni è sempre più intimo. I due si sono conosciuti proprio all’interna della casetta nella quale alloggiano attualmente i ragazzi di Amici per evitare qualsiasi contatto e per non diffondere il contagio da Coronavirus.

GIULIA STABILE E SANGIOVANNI: SEMPRE PIU’ VICINI – Inizialmente era stato il cantante Esa ad avvicinarsi a Giulia e a dichiararle che ciò che provava per lei non era solo una semplice amicizia. In quell’occasione, però, la ragazza non si era molto espressa.

Adesso pare essersi avvicinata al cantante Sangiovanni con il quale è scattato anche un bacio. Si è trattato di un gesto molto importante, in quanto è stato il primo per la ballerina Giulia che ha appena 18 anni.

Dopo poche ore, però, il giovane cantante ha scelto di fare un passo indietro, dichiarando che le piace Giulia ma di volerci andare con i piedi di piombo, in quanto non vorrebbe lasciarsi distrarre da questa fantastica esperienza che sta vivendo nel mondo della tv, su Canale 5.

Dopo un po’ però i due non hanno potuto a fare a meno di avvicinarsi e si sono scambiati ripetuti baci, abbracci, coccole e carezze. Insomma c’è del tenero, nonostante la ballerina avesse più volte espresso chiaramente di provare una forte attrazione per il ballerino professionista Sebastian, seppur con una velata ironia.

LA SOPRESA DI GIULIA A SANGIOVANNI – Proprio ieri è stata trasmessa la puntata nella quale si mostra la dolce sorpresa che Giulia ha fatto a Sangiovanni. Il giovane ha compiuto da poco i 18 anni, e per questo la ballerina gli ha fatto un regalo e ha addobbato la stanza con palloncini. C’era persino una torta. Un gesto davvero inaspettato per il ragazzo che incredulo ha dichiarato: ”Grazie, nessuno mi ha mai fatto una cosa del genere”. Ci sono poi state in seguito a ciò tenere effusioni tra i due.