Amici 20, Riccardo Guarnaccia: storia con una ballerina?

Tra i tanti programmi televisivi che sono tornati dopo le vacanze natalizie, c’è anche Amici. La puntata andata in onda oggi pomeriggio è stata ricca di colpi di scena, tra cui due sofferti addii.

Sono andati in sfida alcuni allievi della scuola più nota d’Italia, dove a perdere sono stati Kika e Riccardo Guarnaccia. Con l’eliminazione di quest’ultimo, al web non è sfuggita la reazione che una delle allieve ha avuto.

LOVE-STORY? – Come in ogni edizione, anche in questa sono sbocciati degli amori. Dopo la coppia formata dal cantante Aka7even e la ballerina Martina Miliddi, è scappato il bacio tra Sangiovanni e Giulia Stabile.

Con la puntata di oggi, però, sembra che sia nata anche un’altra love-story. Questa coppia, però, sarebbe rimasta segreta, almeno fino ad oggi.

A dover abbandonare la scuola, oggi, è il ballerino Riccardo. Tra le varie reazioni dei compagni, a saltare all’occhio è quello di Rosa Di Grazia, una delle ballerine. La ragazza non è riuscita a trattenere le lacrime, ignorando anche i commenti della professoressa Celentano. A correre in aiuto dell’allieva è stata Maria De Filippi, spiegando che le lacrime erano dovute ad altri motivi, non alle parole della docente. Davanti a tutto ciò, i social hanno iniziato ad ipotizzare, come riporta il portale isaechia, che tra i due ci sia una relazione segreta.