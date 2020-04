Amici 2020: Francesca Tocca e le parole scritte sui social, saranno per Valentin?

Continua a far discutere il presunto flirt avvenuto nella casa di Amici in questa edizione 2020, tra Francesca Tocca, ballerina professionista e Valentin, ballerino partecipante del programma. Stavolta a far parlare sono state alcune parole di Francesca Tocca scritte sul suo profilo social, a chi saranno rivolte?

FRANCESCA TOCCA: LE PAROLE SOSPETTE SUI SOCIAL – Sembra proprio che la ballerina Francesca abbia scritto qualcosa sui social che abbia incuriosito i fan della coppia. In molti hanno sospettato che si riferisse proprio alla storia con Valentin, ma sarà davvero così?

FRANCESCA TOCCA NON AVREBBE PIÙ VOLUTO PARLARE DI QUESTA STORIA – Eppure è sembrato strano a molti che la ragazza abbia voluto fare un chiaro riferimento al ballerino di latinoamericano, proprio perché aveva scritto a tutti i fan che non avrebbe voluto più ricevere domande inerenti a lei e Valentin. Sembrava, all’epoca, quasi infastidita e ora avrebbe rinominato Valentin?

LA MISTERIOSA IG STORY POSTATA SU INSTAGRAM – Nella Instagram story di cui vi abbiamo parlato precedentemente, Francesca Tocca ha postato una foto nella quale appare su un muretto quasi sdraiata. A colpire però sono state le parole che ha inserito. Si tratta di parole tratte da una canzone d’amore di Mina: Mi sei scoppiato dentro al cuore.“… Era / Solamente ieri sera / Io parlavo con gli amici”, ecco quanto riportato nella storia di Instagram.

LE PAROLE DELLA STORIE: RIFERITE A VALENTIN O ALLA VOGLIA DI UNA PRESUNTA NORMALITà? – I fan si sono letteralmente divisi: c’è chi è quasi sicuro che si riferisse a Valentin, proprio perché si tratterebbe di una storia d’amore. Altri invece hanno pensato che riferendosi agli amici la ragazza avrebbe lasciato intendere una presunta nostalgia per una vita che aveva prima del Coronavirus. Quale sarà la verità? Erano davvero rivolte a Valentin quelle parole?

VALENTIN NON PARLA PIÙ DI FRANCESCA – Intanto è stato notato che sul profilo di Valentin tutto tace. I suoi post riguardano solo la danza e qualche volta la palestra, dunque nessuna traccia di Francesca. Già all’interno della trasmissione Amici aveva scelto di non parlarne più ma sarà davvero finita tra i due? Per non abbiamo notizie certe.