Amici, accesa lite tra LDA ed Elena: “Quando una fa il santo e non è vero impazzisco”

Come si è visto nel corso di quest’ultima edizione di Amici, gli allievi sono stati spesso ripresi per la mancanza di ordine e di pulizia nella casetta. Questo è stato anche il motivo dell’accesa discussione avvenuta durante le vacanze natalizie tra LDA ed Elena Manuele.

SCONTENTO PER LE PULIZIE – Nel daytime andato in onda ieri pomeriggio, si è assistito allo scontento di alcuni concorrenti per le condizioni di sporcizia presenti in casa. Cosmary Fasanelli, come riportato anche da Isa&Chia, si è lamentata di Elena:

“Ieri i pan di stelle li stavano Dario, Sissi ed Elena, che stava qui, si annoiava per arrivare a prenderli e ne ha aperto un altro pacco […] Non ‘è lavoro di squadra, non c’è organizzazione. Tutto faceva un po’ schifo. Io faccio quando tocca a me e quando non tocca a me. Quelli che fanno di più sono Serena, Alex e forse Nicole“.

Nel sentire le parole dell’allieva di Alessandra Celentano, LDA è voluto intervenire. Il cantante ha affermato di sentirsi tra quelli che fanno le pulizie, aggiungendo: “Sono i soliti tre, quattro che non fanno. E nessuno sa mai chi sono”.

Ad intervenire è stata anche Serena, facendo notare a Luca di essere più attento alla sua stanza che agli spazi comuni. Ha così colto l’occasione per ricordargli di aver lasciato sola Elena durante il turno per il lavaggio della cucina. Davanti a ciò, a parlare è stata proprio la cantante:

“Io non parlo, tanto non c’è collaborazione. Tra me e Luca non c’è dialogo. Non c’è collaborazione tra di noi. Non ti rigirare la frittata Luca. Quante volte mi è stato detto: ‘Perché non chiami Luca?’. Perché mi dà fastidio chiamarti. Ci sono persone che lo vedono“.

Alle parole della ragazza, l’allievo Rudy Zerbi non ha nascosto affatto il fastidio. LDA ha infatto sbottato: “Non mi avete mai visto inc*****o. Questa è la prima volta. Quando una fa il santo e non è vero impazzisco. Sto impazzendo, non mi parlato“.