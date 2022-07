Amici, al capolinea la storia tra Alex e Cosmary: “A volte non va come ti aspetti”

Dopo tanto vociferare, è arrivata la conferma ufficiale: Alex Rina e Cosmary Fasanelli si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata l’ex ballerina di Amici, attraverso una IG Stories.

“A volte non va tutto come ti aspetti” – Tra le love-story nate durante l’ultima edizione del talent, ha fatto sognare quella nata tra Alex e Cosmary. Una volta eliminata l’ex allieva di Alessandra Celentano, i fan hanno dovuto attendere la fine del programma per rivedere i due ragazzi insieme.

Concluso il serale, Alex è tornato sui social con una foto della Fasanelli. Una conferma, quindi, della loro intenzione di proseguire la relazione nata all’inferno del programma. Non tutto, però, va come sperato. Come ammesso dallo stesso cantante in una recente intervista, la relazione con la ballerina era in crisi.

Dopo tanti rumors che vedevano questa storia oramai giunta al capolinea, Cosmary ha deciso di rompere il silenzio. Attraverso una IG Story, ha voluto annunciare la rottura con il giovane artista:

“Non amo parlare della mia vita privata sui social, ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a farlo. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora e voglio concentrarmi su quello“.