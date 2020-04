Amici: avverrà un incontro tra Francesca Tocca e Valentin?

Continua a far parlare la storia, ormai terminata, tra Francesca Tocca e Valentin. I due si erano conosciuti nella scuola di Amici, durante l’edizione di quest’anno. Tra i due poi non era finita proprio bene a causa di lui. Forse ora però è in arrivo un colpo di scena per la coppia!

LA FINE DELLA STORIA TRA VALENTIN E FRANCESCA TOCCA – Nel momento in cui Valentin fu letteralmente cacciato dalla scuola di Amici e si trovò fuori, decise di rivelare alcuni dettagli della sua storia con Francesca. Il post poi fu subito dopo cancellato. Inoltre si era scusato con tutti per essersi innamorato di una donna sposata.

FRANCESCA TOCCA E VALENTIN SI INCONTRERANNO DI NUOVO? – Francesca ha pubblicato una storia su Instagram, una foto del promo di Amici Speciali. Questo ha fatto pensare che anche lei potrebbe prendervi parte come professionista. Qualcuno ha poi ipotizzato che i due potrebbero rincontrarsi, nel caso in cui Valentin fosse nuovamente invitato nella trasmissione. Vi lasciamo qui intanto lo screen della storia di Francesca:

VALENTIN SARA’ INVITATO AD ‘AMICI SPECIALI’? – Alcuni fan hanno sperato che Valentin fosse invitato ad ‘Amici Speciali’ come ospite, così che possa incontrare nuovamente Francesca e, chissà, forse tra i due potrebbe scattare nuovamente la scintilla. Altri, però, hanno escluso questa possibilità a causa della cacciata di Valentin avvenuta dalla stessa Maria De Filippi.

LA STORIA DI VALENTIN – Nel frattempo Valentin, dopo un periodo di assenza dai social, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che lo ritrae intento a ballare con una mascherina. Nella didascalia parlava di “Buon Lavoro”. A cosa si sarà riferito? Forse si tratta proprio della nuova versione di Amici? Staremo a vedere.