Amici, Christian vuole abbandonare la scuola: la reazione di Mattia

Dopo l’ultima puntata di Amici, uno degli allievi ha manifestato l’intenzione di lasciare la scuola. Si tratta di Christian Stefanelli, ballerino di hip-hop e allievo di Raimondo Todaro.

Negli ultimi daytime il giovane allievo si è lasciato andare ad un lungo sfogo, ammettendo di voler lasciare il talent. Ad intervenire sono stati i suoi compagni e Maria De Filippi, cercando di convincerlo a rimanere. Sui social, inoltre, a dare sostegno è anche l’amico Mattia Zenzola, ex allievo.

CHRISTIAN VUOLE ABBANDONARE LA SCUOLA – Nel corso dell’ultimo pomeridiano di Amici i ballerini hanno dovuto affrontare una sfida. A mandare in crisi Christian sono stati i giudizi dati dai professionisti chiamati a giudicare gli allievi ancora in corsa al serale.

Negli ultimi daytime andati in onda il ballerino si è lasciato andare ad un lungo sfogo, ammettendo di voler abbandonare la scuola:

“Non ha più senso. Ci ho pensato due ore. Io con la testa sono già a casa. Non ha più senso continuare, credimi. Era il mio sogno, lo era. Non lo è più. Non tornerò più indietro. Ho fatto tante scelte nella mia vita e non le ho mai cambiate”.

Oltre alle parole di Alex, uno dei cantanti già al serale, ad intervenire è stata anche la De Filippi. La conduttrice ha infatti cercato di fare ragionare il ballerino, dando ragione al cantante e facendo notare al ragazzo come a parlare sia la rabbia. Davanti alle parole di Maria, Christian ha così replicato:

“È un accumulo di cose. Non sto più bene Maria. Non sto bene io. Perché è un accumulo di cose: non riesco più a ballare, a esprimermi. Il giudizio, le parole hanno un peso. Sto male perché non riesco ad affrontare questo percorso come riuscivo prima. io ho fatto tante scelte nella mia vita. E tutte quelle che ho fatto non sono mai tornato indietro. Perché le ho fatte per il mio bene”.

Nonostante le parole di Stefanelli, Maria lo ha comunque invitato a rimanere in casetta e a riflettere sulla sua decisione. Il sostegno è però arrivato anche sui social, a parlare è stato infatti Mattia, la persona con cui più di tutti Christian ha stretto amicizia in casetta.

“Non mollare” – A causa di un infortunio, il percorso di Mattia ha subito un brusco arresto. Il ballerino di latino è stato infatti costretto a tornare a casa, ma non ha mai smesso di sostenere l’amico Christian. Nel vedere il suo sfogo, in una IG Story Zenzola ha scritto: “Sono con te e ricorda quello che ci siamo sempre detti: NON SI MOLLA. Ti voglio bene fratè”.