Amici, cosa c’è tra Giulia e Francesco? Il cantante fa chiarezza

Dopo aver scoperto che i due ex concorrenti hanno deciso di trascorrere la quarantena insieme, il pubblico di Amici è impazzito sul web. Già durante la messa in onda del talent, erano in molti a fantasticare su un possibile amore tra Giulia Molino e Francesco Bertoli. Il cantante ha voluto far chiarezza riguardo al mistero che ruota attorno a lui e a Giulia.

QUARANTENA INSIEME – Una volta terminato il programma, i due ex allievi hanno preso una decisione che ha lasciato tutti senza parole. Non hanno voluto trascorrere la quarantena con le loro famiglie, a Milano e a Scafati, ma hanno voluto trascorrerla insieme. I due, quindi, stanno trascorrendo questo periodo a Roma, portando molti a mettere in dubbio l’amicizia che li lega e ad insinuare che ci sia sotto qualcosa di più forte.

LA RIVELAZIONE DI FRANCESCO – Tramite una diretta Instagram (per vedere il video, clicca qui), Francesco è stato intervistato da Vittorio Palmieri, giornalista di Chi. Inevitabile l’argomento Giulia e la quarantena del ragazzo insieme a lei. Bertoli ha così deciso di dire la verità, spiegando cosa c’è tra lui e la cantante. Ha rivelato che prima di incontrare la Molino, non aveva mai creduto nell’amicizia tra uomo e donna visto com’erano finite le sue amicizie passate. Con la cantante, però, è tutto diverso. Da quanto dichiarato dall’ex concorrente, Giulia è come una sorella e quindi vi è solo una forte amicizia. Vittorio ha replicato, sottolineando come spesso, in queste amicizie, uno dei due finisce per provare qualcosa per l’altra o viceversa.

LE PAROLE DI GIULIA – In una recente diretta, la stessa domanda è stata rivolta a Giulia. In diretta Instagram con Giulia Salemi, l’ex finalista di Amici ha parlato di Francesco, ribadendo più volte l’amicizia che li lega e il fatto di essere single. Inoltre, ha aggiunto:

“Sono rimasta a Roma e ho passato la quarantena con lui. Ci conoscevamo, ma non in questo modo. Abbiamo legato all’interno della scuola. In lui ho trovato un grande amico”.