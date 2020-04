Amici: è definitivamente finita tra Valentin e Francesca?

Dopo gli scoop delle ultime settimane, i fan di Amici si sono chiesti se sia definitivamente finita tra Valentin Alexandru e Francesca Tocca. I due ballerini, infatti, avevano fatto parlare molto per una presunta storia avvenuta quando il ballerino era ancora nel programma. Dopo alcune dichiarazioni rilasciate da Valentin, però, l’attenzione si è spostata tutta su loro due.

“Sono stato io a decidere di fare un passo indietro” – A confermare questa relazione è stato lo stesso ballerino, decidendo, però, di scaricare tutta la colpa a Francesca. Infatti, tramite un post su Instagram, Valentin ha raccontato la sua verità. Secondo la versione dell’ex concorrente del talent, sarebbe stata la ballerina ha fare il primo passo. A decidere di chiudere tutto, però, sarebbe stato Alexandru: “Negli ultimi giorni ho pensato tanto a questa situazione e sono arrivato alla conclusione che al di là dei nostri sentimenti, la cosa che conta di più è la famiglia e per questo ho deciso di fare io un passo indietro”. Dopo questa inaspettata rivelazione, Francesca ha smesso di seguire il ragazzo. Inoltre, dopo poco dalla pubblicazione del post,Valentin lo ha eliminato.

IL RAPPORTO CON RAIMONDO – Oltre a non seguire più il ballerino, sembra che Francesca abbia ritrovato il sereno con Raimondo Todaro, suo marito e padre di sua figlia. Inoltre, pare che l’uomo sia anche in ottimi rapporti con i genitori della donna. Alla fine, Raimondo ha sempre avuto un comportamento impeccabile, non scagliandosi contro la donna neanche quando quest’ultima, a ottobre, aveva dichiarato di non amarlo più.

LA FRECCIATINA DI VALENTIN – Sebbene Francesca abbia rivelato di voler denunciare Alexandru per diffamazione, il ballerino non sembra curarsene. Infatti, il ragazzo ha pubblicato una storia dove si mostra rilassato e in sottofondo una canzone rap, il cui verso recita: “Sono tranquillo. Tutto tranquillo”. Che sia una velata frecciatina verso alla donna e a ciò che è accaduto con lei?

UN’ALTRA BALLERINA CONTRO VALENTIN – A scagliarsi contro l’ex concorrente è stata un’altra ballerina professionista e amica della Tocca. Si tratta di Giulia Pauselli che tramite il suo profilo Instagram, dopo aver pubblicato il testo della canzone di Mia Martini “Gli Uomini Non Cambiano”, ha lanciato la frecciatina: “Sarai tanto grande fuori ma così piccolo dentro…’eri mio fratello’..io ci credevo”.