Amici, Elodie confessa: Maria De Filippi è come una mamma

A distanza di anni, e nonostante il successo, Elodie ha fatto delle dichiarazioni molto importanti sulla padrona di casa del talent Amici al quale ha partecipato qualche anno fa: Amici. Eppure Elodie di strada ne ha fatta da allora passando due volte per Sanremo e cantando singoli e successi ancora oggi noti.

ELODIE: LE CONFESSIONI SU MARIA – Elodie è stata ospite del programma ‘A Ruota Libera’ e qui si è lasciata andare ad un aperta intervista parlando del suo attuale rapporto con Maria De Filippi, dopo la fine della trasmissione.

Ha infatti dichiarato: “Maria è un’osservatrice, ti dà la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi, lei è come una madre, una mamma giusta per i miei parametri è quella che ti osserva però ti lascia la possibilità di muoverti: è stata questo per me”.

ELODIE E L’AMORE PER MARRACASH – Nonostante Elodie e Marracash stiano isnieme da diverso tempo, i due ragazzi non sono molto inclini al gossip, infatti tendono a tenere per sè la loro storia. A Mara Venier, però, ha fatto delle importanti confessioni.

Inizialmente ha dichiarato di aver conosciuto Marracash durante la collaborazione del video della canzone ‘Margarita’, inizialmente pare che lui le stesse antipatico, ma che subito dopo gli è piaciuto e lei stessa lo avrebbe invitato a cena.

“Ci siamo incontrati per la prima volta sul set per girare il video di “Margarita”, io ero titubante perché non nutrivo molta simpatia per lui, pensavo fosse antipatico. Invece poi mi è piaciuto subito, per me è stato un colpo di fulmine in piena regola e gliel’ho fatto capire, l’ho invitato subito a cena”, ha ammesso Elodie.