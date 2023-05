Amici, Emanuel Lo su Maria De Filippi: “Le parole in alcune circostanze non bastano”

La finale di della 22esima edizione di Amici è sempre più vicina e i fan sono impazienti di scoprire chi trionferà quest’anno. Tra i professori di quest’ultima edizione, recentemente Emanuel Lo e Lorella Cuccarini si sono raccontati al settimanale Chi.

“Le parole in alcune circostanze non bastano” – Lo non è affatto un volto sconosciuto del noto talent di Maria De Filippi. Il ballerino, infatti, in più edizioni ha vestito i panni del professore di danza. Oltre a insegnare, quest’anno il docente di ballo è tornato in pista grazie ai “guanti di sfida dei prof”.

L’uomo, nel corso delle puntate, si è esibito insieme a Lorella Cuccarini, facendo impazzire il pubblico del talent. Parlando del suo aver ripreso a ballare, Emanuel non ha potuto fare a meno di citare Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, è stata la prima a credere in lui:

“Maria… le parole in alcune circostanze non bastano. Lei ha creduto in me e il fatto che io le stia restituendo un minimo di quello che lei ha coltivato è felicità. E vederla sorridere è, sì, una gioia immensa”.

Dopo le svariate esibizioni insieme alla Cuccarini, in molti si sono chiesti cosa abbia pensato Giorgia. I due professori, infatti, hanno mostrato di avere un certo feeling sul palco e questo, secondo molti, può aver scatenato la gelosia dei rispettivi partner. Riguardo a ciò, il docente di Amici ha così parlato della sua compagna e del loro rapporto:

“Da sempre io e lei siamo fan l’uno dell’altra, ci siamo conosciuti sul lavoro, supportati nel lavoro. Giorgia mi ha preso per mano anche nel momento in cui ho lasciato la danza da protagonista e mi sono dedicato di più alla costruzione del balletto, che è poi quello che amo fare. Così, quando mi è stato proposto da Maria De Filippi di rimettermi in gioco, di ballare, mentre io ero preoccupato, lei era super felice”.