Amici, ex concorrente vince il GF Vip albanese: “Mi piacerebbe tornare in Italia per l’Isola dei Famosi”

Noto per la sua partecipazione ad Amici in una delle sue prime edizioni, Ilir Shaqiri si è fatto conoscere anche all’estero. L’ex ballerino del noto talent di Amici ha infatti vinto il GF Vip in Albania. L’uomo, però, ha altri sogni televisivi nel cassetto.

“Ora sogno L’Isola dei Famosi” – Dopo 137 giorni trascorsi all’interno della casa del Big Brother Vip, ossia il Grande Fratello Vip versione Albania, a trionfare è stato Ilir. Stando a quanto raccontato proprio dall’ex ballerino, avrebbe preso gusto a prendere parte ai reality.

Intervistato da SuperGuidaTv, l’ex volto di Amici ha ammesso di voler tornare in Italia e sul piccolo schermo del Bel Paese. Come riportato da Biccy.it, l’uomo non ha nascosto il suo desiderio di prendere parte ad un noto reality show di Mediaset:

“Sono felice di questa esperienza che ho fatto. Il Grande Fratello Vip Albania è stato uno spartiacque importantissimo per la mia vita e per la mia carriera. Se vorrei tornare a lavorare in Italia? Mi piacerebbe tanto, magari partecipando ad un reality come l’Isola dei Famosi che metta in mostra il mio carattere forte e tutto l’altruismo di cui sono capace“.

Gli autori del programma ascolteranno la proposta di Ilir? Dopotutto la nuova edizione del reality è attualmente in fase di lavorazione, sicuramente il cast non è del tutto formato. Nel frattempo l’ex concorrente di Amici si è ricongiunto alla moglie Emanuela Morina e la loro figlia Emily, anche lei appassionata al mondo della danza.