Amici, fan preoccupati: Martina al pronto soccorso con Rosa

A far preoccupare i fan di Amici è stata una delle protagonisti della ventesima edizione del talent. Si tratta di Martina Miliddi, una delle ex ballerine di Lorella Cuccarini. A far allarmare i fan della danzatrice è stata la sua assenza dei social, dovuta, da quanto spiegato dalla stessa Martina, per via di problemi di salute. Cosa è successo?

PREOCCUPAZIONE PER LA MILIDDI – Nelle scorse ore Martina è stata costretta ad assentarsi sui social, facendo preoccupare i fan. A tranquillizzare i follower è stata proprio la ballerina sarda, rassicurandoli del fatto di non aver nulla di preoccupante. Al fianco della Miliddi c’è stata Rosa Di Grazia, sua amica fin dai banchi della nota scuola televisiva.

Stando a quanto spiegato, a costringere Martina ad andare al pronto soccorso è stata una forte infiammazione alla gola che non le ha permesso nemmeno di mangiare e bere:

“Ho avuto una piccola caduta oggi e siamo andate al pronto soccorso per fare degli accertamenti, per essere sicura di tutto quanto. Non stavo mangiando e bevendo”.

Dopo essersi sottoposta alle visite mediche, dovrà aumentare le dosi di cortisone e assumere l’antibiotico. Una volta finito di rassicurare i suoi tanti fan, l’ex ballerina di Amici ha voluto ringraziare di cuore i follower per la loro vicinanza.