Amici, Francesca Tocca su Instagram: “Perché questo è l’amore”

In questi giorni si è tornato a parlare della vita sentimentale di Francesca Tocca, ballerina professionista di latino-americano da tempo sposata con Raimondo Todaro, anche lui ballerino ma nel programma Ballando Con Le Stelle. I due, dopo diverso tempo, hanno deciso di lasciarsi, complice una storia d’amore nata tra le mura di Amici di Maria De Filippi.

FRANCESCA TOCCA E VALENTIN: UNA STORIA D’AMORE NATA TRA LE MURA DELLA SCUOLA – La chimica tra Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dimitru, ballerino e allievo di Amici, era molto evidente a tutto il pubblico del talent show. Quella stessa chimica ha tradito i due ragazzi poiché successivamente diverse voci su un probabile flirt sono circolate sul web.

Quando Valentin abbandonò la scuola per alcuni screzi con dei compagni, tirò fuori la sua verità e raccontò di aver avuto una vera e propria storia con lei, soprattutto perché in crisi da tempo con il marito, il quale aveva lasciato il tetto coniugale a dicembre. Tuttavia, essendo molto legato alla famiglia, il ballerino rumeno decise di fare un passo indietro per preservare anche l’innocenza della bambina di Francesca, ancora piccola per comprendere certe dinamiche.

IL PERIODO DI SILENZIO E IL RITORNO DI FIAMMA – Per alcuni mesi, complice la quarantena a causa del Coronavirus, non abbiamo avuto più notizie di questa storia se non velate frecciatine social. In questo periodo, però, sono arrivati diversi scoop, a iniziare dall’addio ufficiale tra Raimondo Todaro e la Tocca. Successivamente, Francesca e Valentin sono stati beccati insieme in Liguria, seppur sui social non ci fossero prove sufficienti.

In queste ore, Francesca ha condiviso sulle sue instagram stories una frase molto profonda sull’amore che in qualche modo potrebbe essere collegato all’amore ritrovato di Valentin. “E quando ti innamori della parte peggiore di una persona, di quella che tutti gli altri scartano già prima di iniziare, sei finita, non puoi più tornare indietro. L’amerai fino alla fine dei tuoi giorni. Perché questo è l’amore” scrive la ballerina sui social.

Qui sotto riportiamo il post completo di Francesca Tocca: