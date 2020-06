Gué Pequeno vs Ghali: “Rapper vestito da donna con la borsetta”. Il web si infuria

Continua la polemica aperta da Gué Pequeno, rapper milanese, contro Ghali, trapper che sta scalando tutte le classifiche. Le accuse da parte di Pequeno iniziarono qualche settimana fa in occasione di un’intervista rilasciata per il Corriere della Sera, a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album, Mr. Fini.

IL RAPPER CONTRO GHALI – Qualche settimana fa, Gué Pequeno dichiarò al Corriere della Sera di non apprezzare particolarmente Ghali. “Non avremo mai un rapper nero al numero 1. Ghali è un fake. Appartiene all’universo fashion: non sarà mai un idolo del mondo di colore” disse il rapper, facendo infuriare il web. Tuttavia, Gué non si è fermato a queste affermazioni ma ha voluto chiarire il concetto durante l’intervista per Rolling Stone.

LE DICHIARAZIONI A ROLLING STONE – Durante quest’intervista, il rapper ha voluto chiarire meglio il suo pensiero nei confronti di Ghali, tuttavia, secondo gli utenti sui social, il rapper avrebbe aggravato pesantemente la sua posizione, pertanto accusato di essere sessista, omofobo ma anche razzista.

Gué Pequeno ha spiegato di essere stato attaccato su Instagram da “bambine di otto anni” e ha mostrato il suo disappunto in merito alla questione. Le dichiarazioni che hanno fatto infuriare soprattutto gli utenti su Twitter, però, sono state quelle sul lato estetico di Ghali.

“Un artista che va in giro vestito da confetto può andare bene per una sfilata ma non ha grande credibilità di strada. […] Io non sono razzista né omofobo ma vedere un rapper che va in giro vestito da donna con la borsetta mi fa ridere, che poi almeno fosse gay. Boh sono robe assurde“ ha detto Gué Pequeno. Inutile dire che queste affermazioni stanno facendo il giro di internet, non una bella pubblicità ora che il rapper è tornato con un nuovo album.