Amici: Gaia Gozzi si sente offese dalle parole di Loredana Bertè e si sfoga

Nell’ultima puntata andata in onda di Amici l’ormai storica e celebre cantante Loredana Bertè ha ripreso uno delle concorrenti del talent show di Maria De Filippi. Si tratta proprio di lei: Gaia Gozzi. Ecco cosa le ha detto.

LE PAROLE DI LOREDANA BERTÈ A GAIA GOZZI – Gaia Gozzi attualmente è una partecipante del talent show di Maria De Filippi perchè un giorno vorrebbe diventare cantante. Loredana Bertè quest’anno sta partecipando ad Amici in veste di giudice e coach. Stavolta, peró, è stata davvero dura con Gaia. Ha infatti ribadito più volte che la ragazza, secondo il suo parere, si esibisce con una ‘maschera’ senza mostrare la vera Gaia. Queste parole sono scaturite dopo l’esibizione di Bang Bang. A questo punto per metterla alla prova la Bertè gli ha assegnato per la settimana prossima il brano di Luigi Tenco ‘Ragazzo Mio’ nella versione arrangiata di Ivano Fossati. La ragazza sembra non aver preso bene le critiche.

LO SFOGO DI GAIA GOZZI DOPO LE PAROLE DI LOREDANA BERTÈ – Gaia durante la notte si è sfogata con l’amica e collega Talisa Ravagnani e ha infatti dichiarato: “Lei, se realmente si mette nei panni degli altri, ha quella sensibilità che dice di avere…ma solo chi è sensibile si mette nei panni degli altri e capisce la pasta di chi ha davanti! Di cosa stiamo parlando? Non è un gioco, è la vita delle persone e quando io porto rispetto a tutti io pretendo rispetto, che io abbia 22, 65 o 80 anni!! Lei sa del potere della sua voce, è una persona influente. Bisogna stare attenti a cosa si dice quando si parla delle altre persone! Non è uno scherzo, è una cosa molto delicata e non è solo il commento è il come lo dici.”