Amici, la stoccata social di un ex volto ai ballerini: “Tutta apparenza”

Noto per i fan storici di Amici, Fabrizio Prolli è recentemente finito al centro dell’attenzione sui social per una sua IG Story. Sembrerebbe, infatti, che il coreografo di Viva Rai2 abbia detto la sua sui ballerini usciti dal noto talent show di Maria De Filippi.

“Tutta apparenza” – Oltre ad essere stato uno dei ballerini professionisti di Amici nel 2016 e 2017, Fabrizio è stato sposato con Veronica Peparini. Dal loro matrimonio, infatti, sono nati Daniele e Olivia. Nonostante siano trascorsi diversi anni dal suo addio al programma, il coreografo si è espresso diverse volte sugli allievi.

Dopo un anno dall’ultima volta che ha parlato di Amici, Prolli sarebbe tornato sull’argomento. Agli occhi attenti del popolo del web, infatti, non è affatto sfuggita una IG Story condivisa proprio dall’ex volto della trasmissione.

Conclusa la prima puntata del serale, andata in onda sabato scorso, Fabrizio sarebbe tornato a dire la sua sul talent. Nelle sue storie di Instagram, infatti, il coreografo avrebbe demolito gli attuali ballerini in gara:

“Comunque fate due lavoretti in croce, uscite dopo quattro giorni dentro un talent e camminate come se foste gli dei della danza. Studiate poco e male. Poi uno dice perché si guarda oltre oceano. La danza, almeno a Roma, sta andando proprio dove non piace a me. Tutta apparenza. Che peccato. Invece di andare dove non andresti mai, andate a fare la lezione aperitivo. Crescete solo nella comunicazione (cioè che aumentate i follower). Ballettisticamente sarete dimenticati. Anzi, io vi ho già dimenticati. Ciao”.