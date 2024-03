Francesca Fagnani, sull’intervista di Fedez a Belve: “Nessuna diffida da parte della Ferragni”

Francesca Fagnani è pronta a tornare sul piccolo schermo con una nuova edizione di Belve. Un programma che ha riscosso parecchio successo ad ogni stagione e che martedì 2 aprile tornerà in onda su Rai 2.

Tra i noti volti che verranno intervistati ci sarà anche Fedez, attualmente al centro dell’attenzione per la sua crisi con Chiara Ferragni. In una recente intervista, la giornalista ha deciso di fare chiarezza sulla presunta diffida che l’influencer avrebbe fatto recapitare in vista dell’intervista al rapper.

LA PRESUNTA DIFFIDA – Come già anticipato, anche Fedez sarà presente nella nuova edizione di Belve. Come è oramai noto, il rapper si sta trovando ad affrontare un periodo per nulla facile. Federico, infatti, è tra i protagonisti del gossip per via della sua separazione con la Ferragni e l’abbandono forzato a Muschio Selvaggio.

Riguardo all’imprenditrice digitale, negli ultimi giorni si è vociferato di una sua presunta diffida all’ex, volendosi assicurare che lui non parli della loro situazione matrimoniale a Belve. Riguardo a quest’ultima indiscrezione, Francesca Fagnani ha voluto fare chiarezza durante l’intervista al Corriere della Sera:

“Fedez doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, poi dopo i problemi sanremesi è stato bloccato e io dissi pubblicamente che non ero d’accordo con la Rai. Ora ci siamo. Da parte di Chiara Ferragni a noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo”.