Amici, LDA a Sanremo? “Sarebbe un sogno”

Dopo l’inattività dovuta a dei problemi di salute, LDA, ex concorrente di Amici, è tornato ad aggiornare i suoi fan. In una recente intervista, il cantante ha parlato dei suoi progetti futuri e non sono mancate delle bellissime parole verso Maria De Filippi.

“Sanremo? Sarebbe un sogno” – Nonostante sia stato spesso accusato di essere raccomandato per via del padre, ossia Gigi D’Alessio, LDA ha dimostrato di avere di avere un grande talento. Proprio per questo da tempo sta circolando un rumor che lo vedrebbe concorrente della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Nel corso degli anni sono stati molti gli ex volti di Amici che sono saliti sul palco dell’Ariston, arrivando, delle volte, a vincere il Festival di Sanremo. Riguardo questa voce che circola da tempo, il cantante ha così spiegato a SuperGuida TV:

“Sto lavorando tantissimo al nuovo disco. In merito al Festival di Sanremo posso dirvi che sarebbe un sogno, non saprei come sia nata questa cosa, non c’è ancora nulla di concreto in merito. È un palco troppo importante. Ora principalmente sto lavorando alle date del tour”.

Luca ha parlato anche di un altro aspetto abbastanza importante della sua vita, ossia l’essere un figlio d’arte. Nel corso della sua esperienza nella scuola di Amici, l’essere “figlio di” gli è molto pesato. Ad oggi, invece, le cose sono abbastanza cambiate.

“Tutti quelli che adesso mi riconoscono per strada e magari mi chiedono una foto o mi fanno dei complimenti si dimenticano completamente che sono il figlio di… Ad oggi non è più un peso, prima lo era, oggi non più”, ha rivelato il cantante.

Nel concludere la sua intervista, LDA ha colto l’occasione per ringraziare la De Filippi. Il cantante ha così dichiarato: “Colgo l’occasione per salutarla. La ringrazio per tutto quello che ha fatto per me e per tutti i ragazzi della scuola di Amici. Maria è una donna incredibile”.