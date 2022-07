Amici, LDA e il rimprovero ad alcuni fan: “È successo troppe volte”

Nel corso dell’ultima edizione di Amici, a far breccia nel cuore di una gran fetta del pubblico è stato LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio. Il ragazzo recentemente si è fatto sentire sui social, rimproverando una parte dei fan per la troppa invadenza.

“È successo troppe volte” – Fin dalla sua eliminazione dal talent, Luca non si è fermato un attimo. Il cantante, infatti, ha girato spesso l’Italia per prendere parte agli eventi legati al lancio del suo primo album.

Nel corso di queste occasioni, LDA ha avuto modo di incontrare chi lo ha sostenuto fin dal suo ingresso nella nota scuola di Amici. Come detto da tutti coloro che sono stati presenti, l’artista si è sempre mostrato disponibile e pronto ad accontentare tutti i fan.

Negli ultimi giorni, però, l’ex allievo del talent ha deciso di utilizzare i social per lanciare un appello. Il giovane cantante, infatti, si è voluto lamentare con una parte dei fan che hanno dimostrato fin troppa invadenza:

“Sta capitando troppe volte. Come sapete io sono sempre disponibile con tutti, non ho mai detto di no a nessuno, anzi mi fa molto piacere stare con voi. Però dovete capire che ci sono delle cose che non sono giuste. Tipo, andare a bussare sotto casa è sbagliato, più che altro mia mamma si spaventa e non è giusto che quella povera donna si deve spaventare. Come non è giusto ricevere chiamate sul telefono in continuazione. Ci sono dei momenti dove è importante rispettare la privacy della persona, tanto quando mi incontrate sono super disponibile. Ve l’ho sempre detto, mi conoscete. Quindi per favore vi chiedo solo questo, grazie. E comunque io ho fatto queste storie non perché è successo una volta, ma perché è successo troppe, troppe, troppe, troppe volte. Confido in voi e nel vostro buon senso. Spero si possa risolvere questa cosa, era giusto dirlo”.