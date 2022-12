GF Vip, scontro di fuoco tra Oriana e Antonella: scatta la censura

Nei giorni scorsi nella casa del GF Vip si sono nuovamente accesi gli animi. Dopo la furiosa discussione con Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi ha duramente litigato con Oriana Marzoli. A far perdere la pazienza alla vippona venezuelana il discorso che l’influencer ha fatto a Sarah Altobello. Tra le due è scoppiato uno scontro che ha costretto la regia a intervenire.

LO SCONTRO TRA LE GIEFFINE – Dell’iniziale amicizia tra Oriana e Antonella non è oramai rimasto niente. Le due, infatti, in più occasioni si sono scontrate, arrivando a litigare furiosamente negli ultimi giorni. Il tutto ha avuto inizio dopo che l’ex schermitrice ha rivelato a Sarah che la Marzoli avrebbe voluto mandarla al televoto. La showgirl pugliese è subito andata a riferire alla gieffina venezuelana quanto riferito dalla Fiordelisi, facendo così esplodere la ragazza.

Oriana ha subito raggiunto Antonella per poi tuonare: “Ora basta, vuole che litighiamo. Ma non si stanca di rompere i co*lioni tutti i ca**o di giorni? Oggi sbrocco, questa non mi conosce ancora” ha inizialmente commentato la Marzoli prima di esplodere: “Dov’è? Dov’è quella deficiente? Dove ca**o è? Devi rompere i cog*ioni tutti i ca**o di giorni? Devi andare a parlare anche con Sarah, vuoi farmi litigare con lei? Sei una bugiarda, come sempre. Fatti i ca**i tuoi, trova qualcosa da fare”.

In sostanza, la Marzoli ha accusato l’inquilina sia costantemente pronta a mettere zizzania tra i vari concorrenti del GF Vip. Si tratta di un pensiero condiviso dalla maggior parte dei gieffini, i quali hanno più volte evidenziato come l’atteggiamento di Antonella cambi non appena inizia la puntata. Durante la diretta, secondo gli altri vipponi, la ragazza cercherebbe di manipolare i telespettatori, passando per la vittima della situazione.

Dal canto suo, la gieffina salernitana ha replicato così alle accuse dell’ex amica: “Ti consiglio di stare tranquilla perché non stai facendo una bella figura. Ti rendi conto come sei? Sei cattiva da come parli, come urli”. Davanti all’accesa discussione tra le due gieffine, la regia si è così trovata costretta a censurare la scena.