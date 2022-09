Amici: tra i professionisti ci sarà un ballerino della scorsa edizione

Tra poche settimane Amici riaprirà i battenti, dando il via a una nuova edizione. Tra le tante novità in serbo per il pubblico, sono poche quelle che sono state svelate come il volto del nuovo ballerino professionista. Da come annunciato recentemente, nel corpo di ballo del talent sarà presente un ex allievo. Si tratta di Michele Esposito, il vincitore della categoria ballo della scorsa edizione.

RITORNO NEL PROGRAMMA – Tra i protagonisti indiscussi della scorsa edizione di Amici c’è certamente Michele. Nonostante sia entrato ad un passo dal serale, il ragazzo ha dato prova di un incredibile talento che l’ha portato a vincere la categoria ballo.

A pochi mesi dalla sua vittoria, il ballerino è pronto a tornare nella scuola di Canale 5. Questa volta, però, Michele non sarà un allievo, bensì sarà un professionista. Ad annunciarlo è stato proprio lui durante un’intervista di Lorella Cuccarini: “Continuerò come professionista ad Amici. Lo posso confermare. Non vedo l’ora”.

Parlando del programma, il danzatore ha speso delle bellissime parole per la sua oramai ex insegnante, Alessandra Celentano, che fin da subito l’ha sostenuto nel suo percorso:

“La Celentano è sempre stata molto onesta con me, ha sempre creduto in me. Mi ha insegnato ad essere più sciolto, ad esprimermi di più anche attraverso le parole. Ci sono dei piccoli dettagli che le persone normali non riescono a capire, che lei mi ha insegnato. Tipo la mia debolezza sono i piedi, quindi devo stare attento a come li lavoro, anche l’espressività della faccia. Prima facevo le coreografie senza le emozioni”.

Sulla padrona di casa, Michele ha dichiarato: “Maria è stata sempre disponibile per tutti, ogni volta che avevamo bisogno di qualcosa ce lo faceva avere”.