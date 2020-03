Amici: un concorrente sta per diventare padre

Il talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi ha compiuto ben 20 anni. Dunque molti concorrenti degli scorsi anni sono cresciuti e stiamo assistendo a vari matrimoni e nascite di nuovi bambini. È il caso, per esempio, di Mario Nunzianete, Romina Carancini e Francesca Dugarte.

AMICI: UN VECCHIO CONCORRENTE STA PER DIVENTARE PAPÀ – Ricordate Giuseppe Salsetta? Il ragazzo ha partecipato alla settima edizione del talent di Maria De Filippi. Adesso ha confessato in un’intervista a VeroTv che sta per diventare padre e che ne è molto felice.

LE PAROLE DI GIUSEPPE SALSETTA – Il ragazzo ha dichiarato di essere felice del fatto che fra poco tempo sarà papà. Ha ricordato a tutti il fatto che si è sposato con sua moglie Carmela l’estate scorsa e che attualmente si amano molto. Il bambino sarà chiamato Giovanni Francesco. Ha poi confessato di essere spaventato anche dalla cosa poichè non sempre ci si sente all’altezza per cose tanto grandi. Al termine dell’intervista ha dichiarato di cantare ogni giorno per suo figlio e che quest’ultimo scalcia nella pancia della mamma al sentire la sua voce.