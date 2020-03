Grande Fratello Vip: Valeria Marini abbandonerà la casa del Gf?

Continuano i forti contrasti tra Valeria Marini e Antonella Elia. Le due hanno mostrato più volte, soprattutto in seguito all’ultima litigata avvenuta in casa, che tra loro due non corre buon sangue.

VALERIA MARINI: ABBANDONERÀ IL GF VIP? – Valeria Marini ha confessato parlando con alcuni suoi compagni all’interno della casa del Grande Fratello Vip di aver pensato più volte di abbandonare il reality. La motivazione? Le varie offese che le sono state fatte da Antonella Elia. Per ora peró sembra essere stato un pensiero fugace, chissà se mai deciderà di abbandonare davvero la casa.

LE PAROLE DI VALERIA MARINI – Dopo aver parlato con Paolo Ciavarro e Adriana Volpe del fatto che Andrea Denver si senta il leader della casa ha dichiarato di essersi sentita molto provata in seguito alle offese di Antonella Elia. Non solo, non ha ricevuto nemmeno delle scuse. Ha poi aggiunto che è stata offesa, nelle ultime ore, anche Teresanna. ‘Così non si puó andare avanti’ ha infine concluso.