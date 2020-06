Amici: un’ex ballerina è in dolce attesa, l’annuncio sui social

Un’ex concorrente di Amici ha annunciato da poco, sul suo profilo personale di Instagram, di essere in dolce attesa. Il suo talento, nella scuola di Amici, aveva colpito tutti, peccato che non è superare un’importante sfida.

AMICI: UNA BALLERINA IN DOLCE ATTESA – Si tratta proprio di lei: Francesca Del Toro. Ha partecipato come ballerina alla 13esima edizione di Amici ed era anche molto brava. Non è poi riuscita a raggiungere il serale in seguito ad una sfida persa contro Lorenzo Del Moro.

AMICI: FRANCESCA DEL TORO INCINTA, IL SUO ANNUNCIO SUI SOCIAL – La ragazza, e il suo compagno Gabriele Vernich, hanno avuto un modo del tutto originale di riportare ai loro fan e followers la notizia. Lo hanno fatto, infatti, attraverso un video pubblicato sui social.

Nel video di cui vi abbiamo accennato I due, entrambi ballerini, ballano e mostrano una coreografia ai loro seguaci sotto le note di Ed Sheeran con la canzone Perfect. Al termine del ballo la ragazza mostra il suo pancione mentre il compagno l’abbraccia da dietro. Al termine del video è partita la frase:”Sarai luce nel nostro cammino”.

IL POST DI FRANCESCA DEL TORO – La ragazza ha anche pubblicato una foto nella quale guarda e si tocca teneramente il pancione. Al post ha poi aggiunto degli hashtag con scritto: ”Ti sento, #amoremio,#momtobe”. I due sembrano felici e non possiamo che augurare buona gravidanza e maternità alla ballerina Francesca. Per vedere il video di Francesca clicca qui.