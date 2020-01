Anche il Napoli si inserisce nella trattativa per Tahith Chong

Stamattina l’edizione di TuttoSport ha confermato l’esclusiva lanciata in questi giorni dal portale AreaNapoli, secondo la quale il Napoli di Aurelio De Laurentiis si sarebbe inserito nelle trattative che stanno portando avanti sia Inter che Juventus per assicurarsi le prestazioni del gioiellino Tahith Chong del Manchester United, il cui contratto è in scadenza a giugno 2020.

Sia la Juventus che l’Inter sono da tempo sul calciatore, cercando di convincerlo a trasferirsi in Italia. Il club bianconero, secondo i tabloid britannici, sarebbe leggermente in vantaggio in quanto il giocatore preferirebbe andare nello stesso club di Cristiano Ronaldo per avere più visibilità internazionale. L’Inter invece nelle ultime ore ha acquistato il terzino Ashley Young che è già il terzo calciatore che Conte preleva dal Manchester United dopo Romelu Lukaku e Alexis Sánchez, motivo per il quale, i nerazzurri potrebbero avere un canale preferenziale.

Il Napoli però sembrerebbe piombato a sorpresa in questa vicenda di mercato offrendo al calciatore la possibilità di giocare da subito e di non trovarsi invischiato in una difficile lotta per una maglia da titolare che lo aspetterebbe sia a Torino che a Milano. L’unico problema resta la qualificazione alla prossima Champions League, che, al momento il club di Gennaro Gattuso non può garantire vista la grande distanza dal quarto posto occupato da Atalanta e Roma.

Trattandosi di una trattativa che si chiuderà a parametro zero visto che il calciatore non ha intenzione di rinnovare il suo contratto in essere con i Red Devils, avrà la meglio chi offrirà un buon ingaggio e magari una buona commissione al suo agente. È per questo che il Napoli sta puntando specialmente a fare leva e a convincere l’agente dell’olandese.