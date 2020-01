Beatrice Valli, parla dell’ultima visita: “Dovrò sottopormi a un taglio cesareo”

Da come affermato anche da Beatrice Valli, questa gravidanza è totalmente diversa dalle prime due. La stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva ammesso di non sentirsi al top della forma fisica, accusando molta stanchezza. Proprio oggi, la donna ha avuto una visita per sapere come sta procedendo la gravidanza. Fortunatamente, lei e il bambino stanno bene, ma l’influencer ha delle novità.

IL PROBLEMA DELLA PLACENTA – Tramite le sue Instagram Stories, Beatrice ha voluto informare i fan riguardo il responso di questa visita. A quanto pare, ci sono alte probabilità che l’influencer si dovrà sottoporre a un taglio cesareo: “L’unica cosa è che al 90 per cento dovrà essere fatto un taglio cesareo. C’era qualcosa che non andava, non stavo molto bene: accusavo una certa pressione sull’utero e il ginecologo ha adesso trovato la placenta al di sotto del bambino”.

LA SPIEGAZIONE – Nonostante questa problematica, la donna ha comunque voluto rassicurare i suoi follower. Infatti, sebbene il mese scorso abbia avuto un’infezione all’intestino, i valori sono impeccabili. “Dopo due parti naturali, avrei preferito un terzo parto naturale, ma soprattutto per il papà- spiega Beatrice, rivelando la volontà di tenere la mano di Marco durante il parto- perché l’ultima volta ha assistito solo verso la fine. Speriamo si muova qualcosa”. Ha poi voluto concludere: “Con questa problematica, la placenta si può staccare, è molto delicata. Bisogna partorire prima. Per il resto, devo stare a riposo il più possibile. Il 5 febbraio ci sarà l’annuncio del sesso”.