Andrea Damante e Giulia De Lellis: le parole del Dj, è rottura definitiva?

Tra Giulia De Lellis e Andrea Damante le cose sembrano essersi definitivamente rotte. I due sono arrivati al capolinea e a dichiararlo è stato proprio il dj veronse. Ma ripercorriamo insieme la loro storia.

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS: LA STORIA D’AMORE – I due si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne, lei era una corteggiatrice e lui era da poco tronista. Giulia non aveva mai partecipato ad un programma televisivo ma subito aveva colpito Andrea.

Lui l’ha scelta e nei successivi due anni hanno partecipato entrambi a differenti edizioni del Grande Fratello Vip, aumentando così la loro popolarità. La loro storia, tra alti e bassi, è continuata senza grossi problemi, a parte qualche gelosia.

Poco dopo però sono iniziati gli allontanamenti e dopo 4 anni la loro storia si era definitivamente conclusa. Non si sapeva la motivazione, conosciuta poi quando è uscito il libro della De Lellis ”Le corna stanno bene su tutto-ma io stavo meglio senza”. Giulia era stata tradita da Damante.

IL RITORNO DI FIAMMA – Poco prima del lockdown la ragazza aveva lasciato Andrea Iannone, col quale aveva precedentemente intrapreso una relazione, per ricominciare col Dama. La storia è durata fino ad ora, ma qualcosa si è rotto, scopriamo cos’ha dichiarato Damante.

LE DICHIARAZIONI DI DAMANTE – Andrea Damante ha dichiarato: “tornare insieme è stato un errore perchè ci facciamo del male a vicenda nonostante l’amore che ci legherà per sempre“. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale ”Chi”, cosa starà accandendo? I due si sono detti addio per sempre? Non ci resta che attendere la conferma da parte di uno dei due diretti interessati per scoprirlo con certezza.