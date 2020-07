Andrea Damante, inaspettato incontro: al Twiga c’è anche l’ex

Oramai Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno totalmente lasciato il loro turbolento passato alle spalle, pronti a ricominciare. In molti hanno sempre sperato nel ritorno di fiamma, non lasciandosi scalfire neanche dai partner che entrambi hanno avuto. Parlando dei precedenti partner, sembra che l’ex tronista sia capitato nello stesso locale in cui stava la sua ex Claudia Coppola.

L’INCONTRO INASPETTATO – La coppia ha voluto concedersi una serata toscana, la cui tappa è stato il Twiga, noto locale a Forte dei Marmi. Pare che proprio lì, il cammino del dj veronese si sia incrociato con Claudia Coppola, la sua ex fidanzata. Prima che Andrea ritornasse con Giulia, è stato insieme a Claudia. Dopo svariati flirt, confermati e non, sembrava che la ragazza fosse riuscita a far voltare pagina all’ex tronista. La storia è però giunta al termine, ma senza far sapere i motivi che hanno portato a questa scelta.

Nonostante sembra che tra i due ex i rapporti si siano totalmente interrotti, il destino li ha fatti rincontrare. Stando a quanto emerso, Claudia non era sola, ma in compagnia di un altro volto noto di Uomini e Donne: Natalia Paragoni. Quello che in molti sia stanno chiedendo e se i due si siano anche solo salutati o abbiano preferito ignorarsi. Chissà poi come avrà reagito la stessa Giulia. Probabilmente si sarà mostrata indifferente, non ci è dato saperlo.

A testimoniare, comunque, la presenza di entrambi i diretti interessati sono le IG Stories che hanno condiviso. Inoltre, nelle varie storie è comparso anche il proprietario del locale, Alessandro Ristori.

IL RITORNO CON GIULIA – Sebbene Andrea si sia sempre mostrato felice e innamorato al fianco di Claudia, il suo cuore è sempre appartenuto a un’unica donna: Giulia De Lellis. I due dall’inizio del lockdown fanno coppia fissa, facendo sognare i tanti fan che non vedevano l’ora di rivederli insieme. Dopo la fine della loro storia, infatti, l’influencer ha avuto una breve relazione con il famoso cantante Irama, successivamente una storia con il pilota Andrea Iannone.