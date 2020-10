Andrea Damante smentisce il flirt con una nuova fiamma dopo Giulia De Lellis

In molti continuano a parlare solo ed esclusivamente della vita di Andrea Damante. Si è parlato, precedentemente di una misteriosa ragazza che si aggirava per la casa del noto dj.

Le notizie sono iniziate quando la ragazza in questione ha pubblicato delle stories nelle quali si vedeva chiaramente una foto, poi rimossa, del cagnolino dell’ex tronista. I due erano usciti, la sera prima, insieme ad un gruppo di Amici. Alcuni hanno così pensato che si potesse trattare di un nuovo flirt.

L’arcano è stato svelato proprio dai diretti interessati. La ragazza, in realtà non era in casa di Andrea per il dj veronese ma per il suo amico. La coppia ha deciso di concludere la serata proprio in casa del Dama.

Insomma si è trattato di un piccolo malinteso che è stato chiarito direttamente dalla ragazza e dall’amico di Damante. Pare che i due attualmente siano già una coppia e dunque con Andrea non ci sia proprio nulla.

Andrea Damante, però, non si espresso sulla questione. Attualmente bisogna solo scoprire quale legame c’è tra il ragazzo e una giovanissima attrice. Si parla già di un altro nuovo flirt, ma sarà così? Non ci resta che attendere conferme o smentite.