Roma, distanza con Raiola per il rinnovo di Calafiori

L’addio di Kolarov ha aperto nuovi scenari in casa Roma per la corsia di sinistra. Leonardo Spinazzola è stato promosso a titolare, ma al posto del serbo non è arrivata alcuna alternativa. A giocarsi il posto con l’ex Juve per tutto l’arco della stagione sarà Riccardo Calafiori.

Il giovane talento proveniente dalla Primavera giallorossa è aggregato in pianta stabile alla prima squadra e dopo l’esordio in A nell’ultimo turno della passata stagione è pronto a collezionare minuti importanti. La Roma crede nelle sue qualità e ha deciso di puntarci.

Il salto in prima squadra e la scadenza di contratto prevista nel giugno 2022 spingono la Roma ad impostare le trattative per il rinnovo e blindare il giocatore, finito nel mirino di numerosi club italiani ed europei.

I contatti con l’agente Mino Raiola sono avviati da tempo, ma al momento l’intesa non è così vicina. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la Roma offre 400mila euro l’anno, Raiola chiede 1 milione.

La distanza è ampia, ma la Roma fa leva sulla volontà del giocatore di restare nella capitale.