Andrea Iannone e il difficile momento: c’entra anche Giulia De Lellis?

Come ormai tutti sapranno, gira voce di una rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, tuttavia, non ancora confermata da nessuno dei due. Purtroppo, però, i segnali sono alcuni e addirittura in molti hanno ipotizzato un riavvicinamento tra l’influencer e Andrea Damante, suo ex fidanzato e protagonista del suo libro di tradimenti.

Ma cosa sarà successo tra il protagonista di MotoGP e l’influncer da 4,5 milioni di follower? Non è ben chiaro, sta di fatto che Giulia ha abbandonato Lugano per trasferirsi vicino ai genitori a Pomezia e Andrea ha lanciato una pesante frecciatina a quest’ultima durante una diretta: “Starà scrivendo un nuovo libro, non so dove sia”.

ANDREA IANNONE E IL CASO DI ANTIDOPING – Iannone non sta passando un periodo molto felice della sua vita, non solo per la sua amata Giulia De Lellis ma anche per essere risultato positivo al test di antidoping qualche mese fa. Il motociclista, infatti, è risultato positivo anche alle contro analisi, pertanto allontanato dalle piste di allenamento. Il ragazzo tempo fa aveva sicuramente l’appoggio della De Lellis, la quale aveva acconsentito per amore a diminuire i post sui social, dove effettivamente lei lavora. Tuttavia, ora è rimasto solo a causa della rottura e del decreto che obbliga alla quarantena a causa del Coronavirus.

ANDREA FA UNA DEDICA SPECIALE AL PADRE – Essendo la festa del papà, in molti hanno approfittato per fare dediche speciali sui social e Iannone non è da meno. Il ragazzo ha pubblicato una dolcissima dedica per il suo vecchio scrivendo parole molto forti e che hanno fatto pensare i fan: “Non importa quanto sia duro il cammino, se mi volto, ogni giorno, ti trovo accanto a me. Grazie papà”. Poche parole ma d’impatto e che fanno riflettere: Andrea sta passando un momento molto difficile e la rottura con la De Lellis non ci voleva proprio.